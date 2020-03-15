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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Волонтеры призвали сохранить приют для животных при монастыре под Тулой

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Зоозащитники бьют тревогу по поводу планов нового священника ликвидировать приют для бездомных животных при Свято-Казанском женском монастыре в Колюпаново Тульской области.

"65 собак и 25 кошек, которые годами жили на территории обители, в ближайшие дни могут лишиться крова, их дальнейшая судьба неизвестна. Нескольких собак уже вывезли в неизвестном направлении, к оставшимся прекратили пускать людей, которые о них заботились", - сообщила "Интерфаксу" волонтер приюта Анна Максимова.

"Нынешняя настоятельница монастыря - игуменья Евфросиния - давала еду и кров всем животным, которых подкидывали в монастырь. Матушке Евфросинии уже более 80 лет, она стала слаба здоровьем. Новый священник ополчился на проживающих в монастыре собак и кошек и обратился в администрацию с просьбой убрать собак, так как их якобы нечем и некому кормить", - рассказала собеседница агентства.

Между тем, по ее словам, монахини и прихожане вполне справлялись с животными. "Однако, когда волонтеры привезли корм для зверей, новый священник отказался его принять, сказав, что в помощи не нуждается", - добавила Максимова.

Она призвала общественность и церковные власти не допустить закрытия приюта, а также предложила всем, кто имеет желание и возможность, приютить собак и кошек, чья судьба "повисла на волоске".

Тульская область

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