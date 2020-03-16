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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Полиция проверит ликвидацию собачьего приюта в тульском монастыре

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минувшей ночью был ликвидирован собачий приют при Свято-Казанском монастыре в селе Колюпаново Тульской области, сообщила журналистам в понедельник волонтер Наталья Броняева. По ее словам, зоозащитники вызвали в монастырь полицейских.

"Под покровом темноты в неизвестном направлении вывезли 60 собак. Сказали, что отправят их в приюты. Однако в обоих приютах Тульской области - "Континенте" и "Любимце" - отрицают факт поступления к ним новых животных. Двух собак, про которых было сказано, что их пристроили на конюшню в Подмосковье, утром нашли в окрестном лесу", - заявила Броняева.

По ее словам, волонтеры вызвали в монастырь полицию. "На вопрос, куда делись собаки, зять женщины, которая работает за свечным прилавком и по совместительству занята производством шаурмы, ответил, что "случилось чудо, и собаки улетели". Его слова зафиксированы в протоколе", - отметила зоозащитница.

Накануне волонтеры выступили против планов нового священника ликвидировать приют для бездомных животных при Свято-Казанском монастыре в Колюпаново. "65 собак и 25 кошек, которые годами жили на территории обители, в ближайшие дни могут лишиться крова, их дальнейшая судьба неизвестна. Нескольких собак уже вывезли в неизвестном направлении, к оставшимся прекратили пускать людей, которые о них заботились", - сообщила "Интерфаксу" волонтер приюта Анна Максимова.

По ее словам, новый священник обратился в администрацию с просьбой убрать собак, так как их якобы нечем и некому кормить. Между тем волонтеры уверяют, что вполне справлялись с животными, однако недавно, когда они привезли корм для зверей, новый священник отказался его принять, сказав, что в помощи не нуждается.

Максимова отметила, что все собаки в монастыре стерилизованы и кастрированы, привиты от бешенства, живут в хороших вольерах. "Чужим глазам этих вольеров не увидеть - они надежно спрятаны от чужих глаз. Лай собак не стоит, так что простым паломникам нельзя и догадаться о таком количестве содержащихся в монастыре животных", - сказала волонтер.

Тульская область

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