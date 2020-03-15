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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Роспотребнадзор призвал мыть руки после оплаты покупок наличными или картой

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опубликовал рекомендации ВОЗ о том, что после использования наличных денег лучше мыть руки и не прикасаться к лицу.

"ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора в воскресенье.

В нем отмечается, что вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени. Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых - до девяти дней.

"Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты", - отмечает Роспотребнадзор.

Однако не все банкноты сразу попадают в банки, говорится в сообщении.

"Оплачивая картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте руками лицо. И не забывайте протирать телефоны/смартфон дезинфицирующими средствами", - напоминает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор COVID-19

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