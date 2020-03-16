ЦБ рассказал о мерах защиты от заражения при платежах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что выдает кредитным организациям "чистые" банкноты, которые стандартно выдерживаются не меньше двух недель с момента поступления, и напомнил, что коронавирус, по данным ВОЗ, живет на бумаге три-четыре дня.

В ЦБ называют бесконтатные платежи наиболее безопасными с точки зрения риска заражения. В связи с этим регулятор рекомендует мыть руки и не трогать лицо при расчете наличными или при наборе пин-кода.

Также ЦБ рекомендует прислушаться к советам Роспотребнадзора и отмечает, что Всемирная организация здравоохранения не дает жестких рекомендаций в отношении наличных денег.

В Роспотребнадзоре дают те же рекомендации и уточняют, что на картах коронавирус может жить до девяти суток.