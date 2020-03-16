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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Пенсии россиянам со следующего года будут назначаться автоматически

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ готовит к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому с 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий, достигшие 45-летнего возраста граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Минтруд готовит законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение". Речь идет о том, чтобы при назначении пенсий не требовалось участия в этом процессе самих граждан", - говорится в публикации.

В пресс-службе Минтруда изданию пояснили, что ведомство переходит к использованию цифровых технологий, чтобы создать максимально комфортные условия для россиян. Законопроектом предполагается, что граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда России (ПФР) о размере будущей пенсии.

"Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. Уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее", - рассказали газете в пресс-службе министерства.

В уведомлении ПФР также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений. Кроме того, проектом предлагается ввести для людей с ограниченными возможностями беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности, уточняет издание.

По имеющейся у газеты информации, инициативу министерства труда и соцзащиты готовы поддержать все фракции Госдумы РФ.

При этом опрошенные изданием эксперты считают, что законопроект отчасти нивелирует недовольство граждан пенсионной системой, пишут "Известия".

Минтруд

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