Что случилось этой ночью: понедельник, 16 марта

ФРС экстренно снизила ставку, новый законопроект Минтруда, еще 10 тысяч инфицированных коронавирусом по всему миру

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФРС США экстренно снизила базовую ставку. Ставка по федеральным фондам упала на полный процентный пункт до уровня 0-0,25%. Также регулятор объявил о планах покупки гособлигаций и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $700 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам.

- "Известия" узнали о новом законопроекте Минтруда. По данным газеты, ведомство готовит к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому с 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий, достигшие 45-летнего возраста граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений.

- За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось более чем на 10 тыс. В материковом Китае зарегистрировано 80860 больных (скончались 3213), Италии - 24747 (1809), Иране - 13938 (724), Южной Корее - 8236 (75), Испании - 7753 (288), Германии - 4585 (девять), Франции - 4,5 тыс. (120), США - 2794 (56), Швейцарии - 2,2 тыс. (11), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1528 (31), Великобритания - 1372 (35), Норвегии - 1090 (три). В США, по последним данным CNN, количество больных достигло почти 3500, жертв уже 65. Национальный институт здравоохранения страны готов начать испытания экспериментальной вакцины. Как стало известно в пятницу, сегодня лидеры стран G7 проведут видеосаммит по ситуации с вирусом COVID-2019.

- Торговые сети заявили об отсутствии проблем с запасами и поставками продуктов. По словам представителя Ассоциации компаний розничной торговли, куда входят все крупнейшие ритейлеры, существующих запасов у торговых сетей хватит на несколько недель работы, и запасы продолжают пополняться.