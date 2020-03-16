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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:46

Правительство расширит список отраслей, которым отсрочат выплату налогов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство расширит число отраслей, на которые применяется отсрочка по налоговым платежам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

"Речь идет в первую очередь о туризме и авиаперевозчиках. Правительством уже приняты решения по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия", - заявил Мишустин.

Он также сообщил, что будет расширена поддержка малых и средних предприятий, будет увеличен объем предоставляемых субсидий.

"В первую очередь мы должны обеспечить доступ к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам, и для этого я предлагаю расширить действующие программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий", - заявил Мишустин.

Михаил Мишустин

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