Правительство на месяц отменит ограничения в городах для транспорта ритейлеров

На таможне будет запущен "зеленый коридор" для товаров первой необходимости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство с 17 марта на месяц отменит в городах ограничения для транспорта торговых сетей и запустит на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это будет сделано для упрощения процедуры поставок из-за границы и внутри страны. Правительство поддержит торговлю в первую очередь, чтобы торговцы смогли нормально работать и сформировать надежные и достаточные запасы товаров первой необходимости в условиях мер по борьбе с коронавирусом.

План действий по поддержке экономики правительство подготовит до конца вторника, курировать их разработку будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, объявил Мишустин.

"Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач", - подчеркнул премьер.

Ради поддержки экономики при правительстве создан Координационный совет во главе с Мишустиным. Премьер уже объявил, что для поддержки бизнеса и граждан в стране будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей.