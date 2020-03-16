Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:46

Правительство на месяц отменит ограничения в городах для транспорта ритейлеров

На таможне будет запущен "зеленый коридор" для товаров первой необходимости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство с 17 марта на месяц отменит в городах ограничения для транспорта торговых сетей и запустит на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Эпидемия коронавируса

Это будет сделано для упрощения процедуры поставок из-за границы и внутри страны. Правительство поддержит торговлю в первую очередь, чтобы торговцы смогли нормально работать и сформировать надежные и достаточные запасы товаров первой необходимости в условиях мер по борьбе с коронавирусом.

План действий по поддержке экономики правительство подготовит до конца вторника, курировать их разработку будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, объявил Мишустин.

"Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач", - подчеркнул премьер.

Ради поддержки экономики при правительстве создан Координационный совет во главе с Мишустиным. Премьер уже объявил, что для поддержки бизнеса и граждан в стране будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей.

Михаил Мишустин Андрей Белоусов правительство

Новости по теме

Новости
Изменение Конституции

Деятели науки и культуры призвали не допустить изменения Конституции

Россия в письме к ЕСПЧ отказалась отвечать за насилие в семье

Всем входящим в здания российских вузов будут измерять температуру

Всем входящим в здания российских вузов будут измерять температуру

Мишустин поручил законодательно обеспечить интернет-доставку безрецептурных лекарств

Россиянам на карантине будут оплачивать "больничные" в особом порядке

Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией

Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Эпидемия коронавируса

В России сформируют антикризисный фонд в 300 млрд рублей

В России сформируют антикризисный фонд в 300 млрд рублей

Из больницы в Коммунарке пациентка сбежала из-под карантина

Из больницы в Коммунарке пациентка сбежала из-под карантина

Аналитики спрогнозировали нулевой рост ВВП РФ в случае повышения ставки ЦБ до 7-7,5%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');