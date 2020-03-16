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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:46

ЦИК обсудит продление досрочного голосования по поправкам в Конституцию до 7 дней

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия России изучает возможность увеличения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с трех дней до недели для обеспечения максимального удобства граждан, сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Мы рассматриваем сейчас разные предложения, а том числе и об увеличении срока досрочного голосования. Мы сейчас изучаем эту возможность с учетом требования уже подписанного закона о максимальном удобстве избирателей", - сказала Гришина в понедельник, отвечая на вопрос, действительно ли ЦИК рассматривает возможность продления срока досрочного, в том числе надомного, голосования с трех до семи дней.

Отвечая на вопрос, связано ли это с ситуацией с коронавирусом, Гришина сказала: "Это связано с требованием закона о поправке, где сказано, что комиссия обеспечивает максимальное удобство избирателей при организации процесса голосования".

По ее словам, у ЦИК еще есть время, чтобы принять окончательное решение.

"Решение (будет принято в сроки), исходя из подписанного закона, который находится в Конституционном суде, в котором написано, что у нас есть три дня после указа президента о назначении даты голосования", - уточнила она.

По словам другого собеседника агентства, знакомого с ситуацией, решение может быть принято уже в ближайшую среду.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что досрочное, в том числе и надомное, голосование по поправкам в Конституцию может быть продлено с трех дней до недели из-за коронавируса. Об этом изданию рассказали два человека, близких к администрации президента. По словам одного из них, пока окончательное решение на этот счет не принято. При этом оба человека, близких к администрации, сообщили изданию, что вариант с полной отменой голосования там пока не обсуждается.

ЦИК

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