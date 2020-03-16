Деятели науки и культуры призвали не допустить изменения Конституции

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Общественные деятели, юристы, а также деятели науки и культуры выступили против изменения Конституции. Об этом говорится в открытом письме на сайте "Эха Москвы".

Обращение подписали более 350 ученых, среди которых академики РАН, юристы и журналисты. Авторы данного письма отметили, что поправка, "обнуляющая" сроки президента, является "противоправной, политически и этически неприемлемой".

Они полагают, что наличие такой оговорки в Конституции вступает в противоречие с принципами сменяемости власти, равенства прав и свобод, установленными статьями Основного закона страны.

Еще одно заявление - от имени Конгресса интеллигенции - подписали около 120 человек, в их числе писатель Дмитрий Быков, режиссер Гарри Бардин, актриса Лия Ахеджакова. Известные общественные деятели и деятели культуры и науки выступили против внесения изменений в Конституцию, поскольку, по их мнению, они нарушают принцип разделения властей, а поправка об "обнулении" президентских сроков была включена в документ без обсуждения.

Авторы заявления отметили, что поправки были внесены и приняты с нарушением законодательства и действующей Конституции. Они попросили руководителей силовых структур и Совет безопасности России дать оценку нарушениям и защитить Конституцию, а ЦИК - отказаться от проведения общенародного голосования по поправкам.