"Магнит" предупредил о рисках для цепочки поставок от ограничений из-за COVID-19

Ранее о подобной опасности также заявляла "Лента"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Магнит" сообщил, что ограничения на движения товаров из-за коронавируса могут повлиять на его цепочку поставок.

"На китайскую экономику и перспективы ее развития негативно повлияла глобальная торговая напряженность и появление коронавируса COVID-19. Меры по сдерживанию распространения вируса могут повлиять на бизнес-операции по всему миру. Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы", - говорится в отчете "Магнита" за 2019 год в разделе "события после отчетной даты".

В конце февраля о рисках коронавируса в своем отчете предупреждала "Лента" - причем почти теми же словами. "Меры по сдерживанию распространения вируса могут повлиять на бизнес-операции по всему миру. Ограничения в перемещении товаров и услуг могут отразиться на цепочке поставок компании", - говорилось в годовом отчете "Ленты" в разделе о событиях, произошедших после отчетного периода.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (20,497 тыс. на конец декабря). Ранее компания сообщала, что из-за ситуации с коронавирусом в Китае она отказалась от импорта китайских овощей и фруктов (они составляли 3% от общего оборота этих товаров в 2019 году).

По состоянию на 07:00 по московскому времени понедельника, в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,51 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. Общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.