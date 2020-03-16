Полиция в Ленобласти задержала подростков, попавших в ДТП на угнанной машине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Ленинградской области наряд ДПС устроил погоню за несовершеннолетними, которые похитили автомобиль и попали в аварию, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 марта. В городе Красное Село инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль "ВАЗ", совершавший опасные маневры. Однако водитель на требование полицейских не отреагировал и продолжил движение, поэтому они бросились в погоню за нарушителем.

Во время погони водитель "ВАЗа" не справился с управлением и влетел в бетонный блок, после чего он и пять пассажиров выбежали из машины и скрылись с места происшествия. Пострадавших в результате ДТП нет, отметили в полиции.

В МВД сообщили, что водитель и пассажиры были задержаны на автозаправке в деревне Виллози. Водителем оказался 17-летний учащийся колледжа, а пять его пассажиров - учениками старших классов школы.

Как выяснилось, автомобиль, на котором передвигались подростки, был угнан в поселке Тайцы той же ночью.

В отношении водителя-нарушителя составлены административные протоколы об управлении транспортным средством без прав (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ) и невыполнении требования об остановке транспортного средства (часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ), добавили в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.