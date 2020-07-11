В Башкирии в автоаварии погибли три подростка

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Три подростка стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Башкирии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республики.

Трагедия произошла утром в субботу на автодороге Булгаково - Бекетово. На место направлены силы и средства МЧС России, медики и сотрудники ГИБДД.

Как сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, сообщение о ДТП в Кармаскалинском районе на 4 км автодороги Булгаково-Бузовязы поступило в дежурную часть ГИБДД около 02:00 по Москве.

"С выездом обнаружено транспортное средство, ВАЗ-2109, с признаками ДТП и трое погибших молодых людей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются", - сообщает Гильмутдинов.