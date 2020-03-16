Белоусов проанализирует работу институтов развития за 2019 год с опцией "оргвыводов"

Ранее Валентина Матвиенко раскритиковала их за низкую результативность и "зашкаливающие" зарплаты сотрудников

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову проанализировать итоги работы институтов развития в прошлом году. Результатом могут стать оргвыводы, следует из формулировки поручения.

"Проведите анализ результатов деятельности институтов развития по итогам 2019 года и представьте предложения о целесообразности продолжения деятельности указанных институтов", - гласит перечень поручений премьера от 11 марта (с ним ознакомился источник "Интерфакса" в одном из ведомств).

Доклад Белоусова премьер ждет до 1 июня.

Это одно из поручений по итогам встречи Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации, прошедшей 28 февраля. Тогда с резкой критикой деятельности институтов развития, во множестве созданных в России в годы высоких цен на нефть, выступила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, не приводя названий.

"Зашкаливающие" зарплаты

"Последние годы широкое распространение получила практика создания так называемых институтов развития. Дело хорошее, модное, современное, но наше взаимодействие с ними показывает, что далеко не все из них работают результативно" - сказала Матвиенко.

По ее словам, некоторые из них выполняют "функции прокладок по перекачиванию" денег из федерального бюджета. Матвиенко подчеркнула, что на их содержание тратится много средств, зарплата сотрудников в некоторых таких институтах "просто зашкаливает", а зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра. При этом "за результаты никто не спрашивает." "Иногда складывается впечатление, что некоторые из них созданы для выгодного трудоустройства нужных людей. Я примеры не буду приводить, они убийственные, вот мы просто сделали выверку, сколько их уже по стране на федеральном уровне", - сказала Матвиенко.

Она выступила с инициативой провести "серьезную ревизию, своего рода профессиональный аудит их деятельности" и принять решение. Матвиенко предложила сохранить только эффективные институты, остальные "просто ликвидировать за ненадобностью".

Анализом эффективности деятельности институтов развития власти вплотную занялись несколько лет назад на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. В декабре 2015 г. президент Владимир Путин поручил правительству "обеспечить оптимизацию состава и функций институтов развития, установив ограниченный перечень приоритетов их деятельности".

К серьезным организационным последствиям этот анализ пока не привел.

В 2016 году Госдума посоветовала ограничить финансирование институтов развития, у которых среднегодовые текущие расходы превышают 5-6% среднегодового объема бюджетного финансирования за период 2005-2015 годов. Ограничивать финансирование предлагалось в том случае, если деятельность института получила отрицательную оценку по результатам независимой экспертизы.

К институтам развития относятся Внешэкономбанк, Россельхозбанк, "Роснано", ДОМ.РФ (ранее АИЖК), "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", "Российская венчурная компания", "Росинфокоминвест".