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Матвиенко попросила Счетную палату проверить, как "ДОМ.РФ" расходует бюджет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сомневается в эффективности механизма "ДОМ.РФ", предлагает Счетной палате провести проверку его деятельности в следующем году и подумать о возможности передачи его функций в регионы.

"По "ДОМ.РФ" мы выделили 43 млрд (рублей) дополнительно. Сама идея, конечно, поддержка строительства, ипотеки - хорошо. Но я попрошу дать протокольное поручение Комитету по федеративному устройству, комитету по бюджету установить жесткий контроль за расходованием. Пока у меня нет понимания, кто контролирует и как контролируются такие большие расходы. Включите в план наших предложений, в план Счетной палаты проверку на следующий год "ДОМа.РФ", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты, в котором принимал участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Она отметила, что речь идет об очень больших средствах.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" (до 2 марта 2018 года - "Агентство ипотечного жилищного кредитования") - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия государственной жилищной политике. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. "ДОМ.РФ" реализует несколько направлений: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать рынок аренды и развивать комфортную городскую среду.

Валентина Матвиенко Дом.рф

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