Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:16

Песков заявил, что планы переноса голосования по Конституции не обсуждаются

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сейчас не обсуждаются альтернативные даты проведения голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили прокомментировать информацию о возможном переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и задали вопрос о том, есть ли какие-то последние сведения о том, на какой стадии обсуждения находится этот вопрос, а также какие альтернативные даты голосования рассматриваются сейчас в Кремле.

"Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется", - сказал Песков.

Его попросили уточнить, можно или нельзя рассматривать 22 апреля как окончательную дату проведения голосования. "Вы знаете, что до этого президент соглашался с таким прогнозным вариантом, дождемся указа президента, там дата будет обозначена", - сказал Песков.

По его словам, президент подпишет указ о дате проведения голосования в течение нескольких дней.

Новость дополняется

Дмитрий Песков

Новости

Песков заявил, что в РФ нет поводов для введения режима ЧС из-за COVID-19

Эпидемия коронавируса

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

Киев ограничил сообщение с другими городами Украины из-за коронавируса

Киев ограничил сообщение с другими городами Украины из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса

В России выписали 10% заболевших коронавирусом

В России выписали 10% заболевших коронавирусом

Белоусов проанализирует работу институтов развития за 2019 год с опцией "оргвыводов"

Белоусов проанализирует работу институтов развития за 2019 год с опцией "оргвыводов"

Первый канал начал снимать программы без зрителей

Первый канал начал снимать программы без зрителей
Изменение Конституции

Деятели науки и культуры призвали не допустить изменения Конституции

"Магнит" предупредил о рисках для цепочки поставок от ограничений из-за COVID-19

"Магнит" предупредил о рисках для цепочки поставок от ограничений из-за COVID-19

Россия в письме к ЕСПЧ отказалась отвечать за насилие в семье

Правительство на месяц отменит ограничения в городах для транспорта ритейлеров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');