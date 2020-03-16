Песков заявил, что планы переноса голосования по Конституции не обсуждаются

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сейчас не обсуждаются альтернативные даты проведения голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили прокомментировать информацию о возможном переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и задали вопрос о том, есть ли какие-то последние сведения о том, на какой стадии обсуждения находится этот вопрос, а также какие альтернативные даты голосования рассматриваются сейчас в Кремле.

"Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется", - сказал Песков.

Его попросили уточнить, можно или нельзя рассматривать 22 апреля как окончательную дату проведения голосования. "Вы знаете, что до этого президент соглашался с таким прогнозным вариантом, дождемся указа президента, там дата будет обозначена", - сказал Песков.

По его словам, президент подпишет указ о дате проведения голосования в течение нескольких дней.

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