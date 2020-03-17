КС отказался раскрыть, как судьи голосовали за поправки в Конституцию

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд отказался назвать количество голосов судей за и против заключения о том, что принятые недавно поправки в Основной закон соответствуют Конституции в части их содержания и по процедуре принятия.

В пресс-службе суда сослались на тайну совещательной комнаты.

Суд рассматривал законопроект о поправках в Конституцию в экстренном порядке. В заключении КС говорится, что в рассмотрении участвовали председатель суда Валерий Зорькин и 13 судей. В заседании не принимал участие только судья Константин Арановский. Судья-докладчик для дачи заключения не назначался.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Арановский был на больничном.

В частности, в своем заключении КС указал, что его же определение 1998 года о том, что Борис Ельцин после принятия новой Конституции в 1993 году не может занимать пост президента больше двух сроков, не может служить возражением для рассматриваемой поправки.