Госдума до конца недели примет закон о регулировании цен на лекарства в условиях эпидемии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госдума ускорит работу по законопроектам, имеющим первоочередное значение в условиях распространения коронавируса, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Завтра в первом чтении предлагается рассмотреть законопроект, который позволяет правительству РФ в чрезвычайных ситуациях, такие как ЧП, эпидемии, либо необоснованное повышение в течение 30 дней более чем на 30% цен на те или иные лекарственные препараты в нескольких субъектах РФ принимать решение о фиксации этих цен на срок до 90 дней", - сказал Исаев журналистам в понедельник.

По его словам, во фракции рассчитывают на принятие инициативы во вторник в первом чтении, в среду - во втором и в четверг - в третьем чтении.

В целом Госдума ускорит работу над тремя законодательными актами, которые могут облегчить борьбу с коронавирусом, облегчить доступ к лекарствам, обеспечить необходимую безопасность.