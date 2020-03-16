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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:48

"Победа" со среды приостановит полеты в Черногорию

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" с 18 марта приостанавливает полеты из Москвы в Тиват в связи с введенным правительством Черногории запретом на въезд иностранных граждан, сообщила журналистам представитель компании.

"Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Тиват и обратно с датами вылета в период с 18 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме. Срок возврата составляет до 14 дней в зависимости от условий банка-эмитента карты", - сказала она.

Из Тивата "Победа" выполнит пять вывозных рейсов в Москву с 17 по 21 марта. Подробная информация о расписании рейсов размещена на сайте компании. Пассажирам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Москву, компания оформит возврат денег за билет в полном объеме.

Ранее "Победа" на фоне пандемии коронавируса приостановила рейсы из Москвы в Братиславу (Словакия), Карловы Вары (Чехия), Эйлат (Израиль), Жирону (Испания), Ларнаку (Кипр), Ригу (Латвия) и Эйндховен (Нидерланды), а также все рейсы в Италию (Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо), Германию (Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген).

Победа Черногория

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