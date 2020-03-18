Источник рассказал об условии Черногории для вывоза россиян из страны

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин сообщил, что авиакомпания не смогла добиться разрешения от властей Черногории на вывоз в Россию своих пассажиров. По словам источника "Интерфакса", власти страны, откуда не могут вылететь более тысячи россиян, требуют доставить в Тиват 50 своих граждан из Москвы.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с вывозом российских пассажиров из Черногории. Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице", - заявил журналистам Демин.

Для скорейшего решения вопроса, по его словам, компания обратилась за содействием в Росавиацию и Министерство иностранных дел России. Демин подчеркнул, что у "Аэрофлота" есть все необходимое для немедленного вывоза пассажиров, и авиакомпания готова выполнить чартерные рейсы на основании соответствующего разрешения.

В свою очередь источник, знакомый с переговорами по этому вопросу, заявил "Интерфаксу", что правительство Черногории требует доставить в Тиват 50 своих граждан из Москвы в обмен на разрешение вывезти оттуда россиян.

"Из сообщения властей Черногории следует, что они готовы выпустить россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями", - сказал собеседник.

Около тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" застряли в Тивате после того, как власти Черногории в понедельник приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом. Представитель "Победы сообщил журналистам, что компания собиралась выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта, однако по решению правительства Черногории воздушное пространство страны закрыто.

До вторника Черногория оставалась последней страной Европы, где не было выявлено случаев заражения коронавирусом COVID-19.