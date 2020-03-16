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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Почти половина работодателей в РФ решила не бороться с коронавирусом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сейчас 42% российских компаний принимают меры для защиты сотрудников от коронавируса, тогда как в начале февраля таких работодателей было лишь 6%. Такие данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru поступили в понедельник в "Интерфакс".

При этом 49% работодателей не принимают собственных мер противодействия новому типу коронавируса.

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В опросе перечислены меры, которые предпринимаются на рабочих местах. "Работодатели усилили разъяснительную работу, закупили антисептические средства, одноразовые повязки, приборы для бесконтактного измерения температуры и ультрафиолетовые лампы. В офисах ужесточили санитарную обработку помещений и поверхностей общего пользования. Под запретом не только рукопожатия: компании отменяют командировки, корпоративные мероприятия, а персонал, чье присутствие на рабочем месте не является критически необходимым, переводится на удаленную занятость", - сообщили в Superjob.ru.

Опрос был проведен 13-16 марта среди 500 респондентов, представляющих менеджмент и кадровые службы, в 141 населенном пункте во всех федеральных округах РФ.

Россия

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