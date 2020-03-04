Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

В Москве возбуждено уголовное дело из-за ожогов глаз у детей от невыключенной кварцевой лампы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело в связи с тем, что первоклассники получили ожоги роговицы из-за того, что учительница забыла вовремя выключить оставленную в классе кварцевую лампу открытого типа. Об этом сообщило столичное управление СКР.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Инцидент произошел в одном из первых классов школы №1415 3 марта. Вечером несколько детей пожаловались на резь в глазах, и в Морозовской больнице им диагностировали ожоги роговицы. Госпитализация никому не потребовалась, на следующий день дети вернулись в школу, отмечали в департаменте образования. По данным СМИ, пострадали больше двух десятков детей. В СК число пострадавших не назвали.

Следователи собираются запросить у врачей медицинские документы и назначить комиссионную судмедэкспертизу.

В департаменте образования Москвы в связи со случившимся устроили внутреннюю проверку и пообещали уволить учительницу. Там также обещали, что в школах будут использоваться только бактерицидные лампы закрытого типа, а всех учителей дополнительно проинструктируют по технике безопасности.

СКР Москва

Новости

Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года

В Кремле не увидели в понятии "государствообразующий народ" почвы для конфликта

В Кремле не увидели в понятии "государствообразующий народ" почвы для конфликта

Заместитель главы Минздрава Краевой освобожден от должности

Заместитель главы Минздрава Краевой освобожден от должности

Приставы Москвы в 2019 году запрещали выезд из РФ в среднем тысяче должников в день

Памфилова пожаловалась на попытки дискредитировать голосование по Конституции

Памфилова пожаловалась на попытки дискредитировать голосование по Конституции
Изменение Конституции

Поправки в Конституцию передадут на подпись Путину ко дню воссоединения РФ с Крымом

30 сотрудников ФБК пожаловались в ЕСПЧ на обыски

30 сотрудников ФБК пожаловались в ЕСПЧ на обыски
Эпидемия коронавируса

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты до 1 июня

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты до 1 июня

Максимов из Минэкономразвития назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');