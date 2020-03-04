В Москве возбуждено уголовное дело из-за ожогов глаз у детей от невыключенной кварцевой лампы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело в связи с тем, что первоклассники получили ожоги роговицы из-за того, что учительница забыла вовремя выключить оставленную в классе кварцевую лампу открытого типа. Об этом сообщило столичное управление СКР.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Инцидент произошел в одном из первых классов школы №1415 3 марта. Вечером несколько детей пожаловались на резь в глазах, и в Морозовской больнице им диагностировали ожоги роговицы. Госпитализация никому не потребовалась, на следующий день дети вернулись в школу, отмечали в департаменте образования. По данным СМИ, пострадали больше двух десятков детей. В СК число пострадавших не назвали.

Следователи собираются запросить у врачей медицинские документы и назначить комиссионную судмедэкспертизу.

В департаменте образования Москвы в связи со случившимся устроили внутреннюю проверку и пообещали уволить учительницу. Там также обещали, что в школах будут использоваться только бактерицидные лампы закрытого типа, а всех учителей дополнительно проинструктируют по технике безопасности.