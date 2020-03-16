В РФ зарегистрировали 93 заболевших коронавирусом

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них - завозные, сообщила в понедельник вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.

По ее словам, четыре человека уже выздоровели.

В понедельник днем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России было 66 случаев заболевания коронавирусом. По его словам, выздоровел и был выписан из больницы каждый десятый зараженный.

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут расширены возможности для граждан пройти тестирование на коронавирус даже при отсутствии симптомов.

"По поручению координационного совета главный государственный санитарный врач РФ ввел новый порядок тестирования, который расширяет возможности лабораторий диагностики. В первую очередь, это касается людей, которые, не имея признаков заболевания, желают проверить у себя наличие коронавируса", - сообщил Мишустин на первом заседании координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в понедельник.

Он также добавил, что этим будут заниматься органы здравоохранения субъектов РФ.

Кроме того, Мишустин сообщил, что дал поручение "создать возможности для такого обследования в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах".