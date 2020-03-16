У жительницы Кирова подтвержден коронавирус

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Лабораторные анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у жительницы Кирова, которая приехала из Германии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"Пришли результаты анализов, коронавирус у женщины подтвердился", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ее состояние удовлетворительное.

Как сообщалось, 13 марта жительница Кирова, вернувшаяся из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, была госпитализирована. Сейчас женщина находится в специальном боксе в инфекционной клинической больнице Кирова и получает все необходимое лечение.

Ее муж тоже находится в инфекционной больнице. Тест-система показала у него наличие коронавируса, его анализы также отправлены в лабораторию.