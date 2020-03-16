Россиянам будут оплачивать больничные из-за карантина авансом

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Деньги находящимся на больничном гражданам будут перечисляться авансом, до закрытия ими листа нетрудоспособности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Минтруд совместно с Фондом социального страхования пересмотрит порядок оплаты больничных листов. Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом, до закрытия листа нетрудоспособности", - сказала она на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"Мы определили, что это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, находящиеся под карантином, не теряли своего дохода", - пояснила Голикова.

Она подчеркнула, что медицинские организации смогут дистанционно оформлять больничные гражданам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Лист нетрудоспособности можно будет выписать без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверждающих его пребывание на территории стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Больничный в электронной форме также смогут получить люди, которые живут вместе с пациентами.