КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд России признал соответствующими Основному закону страны законопроект о поправке к Конституции и в части их содержания, и в части процедуры принятия.

Заключение опубликовано на сайте КС РФ в понедельник.

"Порядок вступления в силу статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации", - говорится в заключении.

"Не вступившие в силу положения Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации", - отмечается в тексте документа.

Это заключение окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его официального опубликования, оно действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами и незамедлительно направляется президенту РФ, подчеркивается в тексте.