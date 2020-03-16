КС посчитал, что решение по срокам Ельцина не опровергает нынешнюю поправку в Конституцию

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ, оценивая поправку о численности сроков для президентов РФ, подчеркнул, что она не нарушает текст Основного закона страны и ранее вынесенное решение по схожему вопросу.

Заключение опубликовано на сайте КС РФ в понедельник.

В тексте КС РФ указал, что решение вопроса о предельном числе сроков полномочий президента обусловлено балансом конституционных ценностей. Принцип демократического правового государства предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков; а принцип народовластия - возможность избрания народом на свободных выборах подходящего главу государства. Баланс ищет конституционный законодатель, в том числе с учетом конкретно-исторических факторов, включая риски и вызовы, подчеркнул КС РФ.

В главах 1, 2 и 9 Конституции, отметил суд, не имеется положений, которые могли бы опровергнуть возможность реализации предлагаемых поправок, поэтому базовые конституционные характеристики государства от этого пострадать не должны. Перечисленные гарантии рассматриваемыми поправками сохраняются или же укрепляются, считает суд.

Конституционный суд подчеркнул, что, поскольку изменения в Конституции РФ должны быть поддержаны голосованием россиян, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа. Это придает решению дополнительную конституционную легитимность. И в любом случае глава государства при избрании на новый срок должен будет получить поддержку граждан на конкурентных выборах.

О решении КС РФ от 1998 года

При этом КС (на страницах 44-45 документа) особенно отметил, что определение 1998 года об ограничении двумя сроками возможность для Бориса Ельцина занимать пост президента РФ, не может быть возражением для рассматриваемой поправки.

"В Определении от 5 ноября 1998 года № 134-О подчеркивалось применительно к рассматриваемой в нем ситуации, что "Конституция Российской Федерации не содержит специальной оговорки... (...) Это кардинальным образом отличается от ситуации, когда положениями статьи 81 (часть 31 ) Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции и части 6 статьи 3 Закона о поправке как раз и предусматривается специальная оговорка, не исключающая возможности занимать должность президента Российской Федерации без учета числа сроков, в течение которых лицо, на которое распространяются эти положения, занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации. Таким образом, данная позиция, выраженная в указанном Определении, по существу, подтверждает возможность регулирования, предусмотренного в этом аспекте Законом о поправке", - говорится в тексте заключения.

Кроме того, КС отметил (страница 9), что общероссийское голосование будет иметь форму непосредственного народного волеизъявления на основе принципа народовластия.

Ранее в интернете развернулась дискуссия о том, что в 1998 году Конституционный суд уже разбирал вопрос о президентских сроках. Тогда речь шла о том, должен ли засчитываться в качестве первого президентский срок Бориса Ельцина, начавшийся до вступления в силу Конституции РФ (1993 года), которая ограничила двумя сроками возможность для одного и того же лица занимать пост президента. Тогда суть решения КС РФ сводилась к тому, что этот срок должен быть зачтен Ельцину.

Общероссийское голосование

"Общероссийское голосование (...) представляет собой форму непосредственного народного волеизъявления при принятии указанного государственного решения и как таковое не заменяет собой осуществления прерогативы Федерального Собрания и органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, которая реализуется ими при принятии данного решения в порядке статьи 136 Конституции Российской Федерации. Поэтому конституционный законодатель, руководствуясь принципом народовластия, в целях конституционной легитимации своего решения был вправе обратиться к общероссийскому голосованию, прямо не предусмотренному действующим правовым регулированием для принятия конституционной поправки", - говорится в заключении КС.

"Такое дополнение названной процедуры проведением общероссийского голосования не может считаться отказом Федерального Собрания и законодателей субъектов Российской Федерации от принадлежащего им правомочия и обусловленной этим соответствующей конституционной обязанности и, по смыслу статей 3, 108 и 136 Конституции Российской Федерации, отвечает принципу народовластия, составляющему одну из важнейших основ конституционного строя, является конституционно оправданным", - сказал суд.

В заключении подчеркивается: конституционный законодатель был вправе исходить из того, что при обеспечении свободного участия граждан в общероссийском голосовании и достоверного определения его результатов добровольный отказ от участия в нем какой-либо части граждан, являясь их самостоятельным осознанным выбором, не может препятствовать конституционно значимому установлению итогового - как положительного, так и отрицательного - волеизъявления участников такого голосования.

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