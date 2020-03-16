"Единая Россия" перейдет на удаленную работу

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Единая Россия" перейдет на удаленную работу в связи с ситуацией по коронавирусу, заявил в понедельник глава партии Дмитрий Медведев.

"Прошу перевести работу региональных отделений "Единой России" и центрального исполкома партии в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий и рабочих совещаний", - сказал Медведев на заседании бюро Высшего совета партии.

Он также добавил, что рассматривается вариант переноса диктанта Победы (общенациональный исторический диктант на тему Великой отечественной войны) и субботника "Единой России" по восстановлению мемориальных объектов, посвященных ВОВ.