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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Суд назначил административное наказание двоим участникам акции на Лубянке

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в понедельник признал виновными в административном правонарушении двух участников несанкционированной акции у здания ФСБ в Москве 14 марта.

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Евгению Аюрзанаеву и Ирине Яценко назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток и административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, соответственно, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Аюрзанаев признан виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, а Яценко - в нарушении порядка проведения мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ).

Еще один протокол в отношении Яценко по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) суд вернул в ОМВД России по Таганскому району Москвы.

14 марта на Лубянской площади в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку фигурантов дела "Сети", на которой были задержаны более 20 человек, в том числе лидер движения "За права человека" Лев Пономарев и координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Полицейские несколько раз предупредили через громкоговорители о том, что акция не согласована и призвали разойтись. Однако собравшиеся не подчинились, и в ответ полиция начала задержания.

Все задержанные были доставлены в отделы полиции. Почти всех позже освободили, на часть из них составлены протоколы об административных правонарушениях.

Москва

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