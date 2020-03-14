Правозащитник Пономарев избежал сотрясения мозга после избиения в полиции

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев и сотрудники полиции во время акции протеста у здания ФСБ на Лубянской площади Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правозащитник Лев Пономарев не получил травм головного мозга в результате избиения, сообщил сам Пономарев "Интерфаксу" в субботу.

"Меня проверили в Первой градской, сделали томографию, сказали, все более-менее нормально, повреждений головного мозга не произошло", - сказал правозащитник.

Он добавил, что в настоящее время с адвокатом едет в травмпункт, чтобы зафиксировать нанесенные ему травмы. После этого он намерен подать иск в суд по факту избиения.

Пономарев пока не получил протокол по результатам задержания после проведенной акции у здания ФСБ: "Протокол не знаю, будет ли, меня отпустили, паспорт у меня на руках".

Пономарева и еще около десяти человек задержали у здания ФСБ, где они проводили по очереди одиночные пикеты. Среди задержанных также оказались координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.

Позднее правозащитник сообщил, что его и еще одного задержанного избили в Таганском отделении полиции, откуда 78-летнего правозащитника и госпитализировали.

Со своей стороны члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявляют, что сотрудники полиции нарушают права как в отношении лиц, задержанных на несанкционированной акции у здания ФСБ, так и в отношении самих общественников.