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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

В Хибинах от схода лавины погиб альпинист из Петербурга

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Хибинах (Мурманская область) на горе Тахтарвумчорр в понедельник погиб альпинист из Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Группа альпинистов была зарегистрирована. По предварительной информации, сошла лавина, под которую попал альпинист из Санкт-Петербурга, он погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате несчастного случая еще несколько альпинистов пострадали, они доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются, следователи и прокуратура проводят проверки.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Мурманской области подтвердили, что спасатели выезжали на помощь зарегистрированной группе альпинистов в Хибинах.

По данным спасательного ведомства, организованные группы альпинистов занимались восхождением, одна из групп спровоцировала сход лавины. Под нее попали трое альпинистов.

"Один из них, 1992 г.р., приехавший из Санкт-Петербурга, погиб, двое других, 1993 и 1998 г.р., - получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в региональном главке МЧС.

Мурманская область Хибины Петербург

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