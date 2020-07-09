Спасатели в Кабардино-Балкарии спустили с гор попавшего под камнепад альпиниста

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии спустили с высоты в 3700 метров альпиниста из Москвы, получившего травму головы в результате горного камнепада, сообщили агентству "Интерфакс" в республиканском главке МЧС России.

По данным ведомства, группа спасателей доставила пострадавшего до поселка Азау, где он был передан работникам скорой помощи и транспортирован в ЦРБ города Тырныауз.

46-летний альпинист из Москвы 9 июля получил черепно-мозговую травму, попав под камнепад в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии. Мужчина находился в горах в составе группы.