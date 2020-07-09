Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

Спасатели в Кабардино-Балкарии спустили с гор попавшего под камнепад альпиниста

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии спустили с высоты в 3700 метров альпиниста из Москвы, получившего травму головы в результате горного камнепада, сообщили агентству "Интерфакс" в республиканском главке МЧС России.

По данным ведомства, группа спасателей доставила пострадавшего до поселка Азау, где он был передан работникам скорой помощи и транспортирован в ЦРБ города Тырныауз.

46-летний альпинист из Москвы 9 июля получил черепно-мозговую травму, попав под камнепад в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии. Мужчина находился в горах в составе группы.

Кабардино-Балкария МЧС Москва

Новости по теме

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал не признал вину в организации убийств и покушении на убийство

Фургал не признал вину в организации убийств и покушении на убийство
Дело Вячеслава Гайзера

Кассационный суд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Источник сообщил, что хабаровского губернатора Фургала доставили на Петровку

Минздрав взял на контроль ситуацию с дефицитом онкологического препарата "Винкристин"

Минздрав взял на контроль ситуацию с дефицитом онкологического препарата "Винкристин"

Верзилову понравилась проведенная ему судебно-психиатрическая экспертиза

VEON рефинансировал кредит ВТБ на 30 млрд рублей

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил об отсутствии данных о бесплодии у переболевших коронавирусом

Мурашко заявил об отсутствии данных о бесплодии у переболевших коронавирусом

МИД отверг утверждения о российском следе в белградских беспорядках

Что произошло за день: четверг, 9 июля

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургалу предъявили обвинение в причастности к убийствам предпринимателей

Фургалу предъявили обвинение в причастности к убийствам предпринимателей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');