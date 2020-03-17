Мэр Иркутска добровольно ушел в отставку

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Дума Иркутска на внеочередном заседании во вторник приняла добровольную отставку мэра города Дмитрия Бердникова.

Согласно регламенту думы, отставка мэра была согласована депутатами без голосования.

Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил Бердникова и.о. первого заместителя главы региона с 17 марта. На этом посту он сменил Владимира Дорофеева, который переведен на должность и.о. заместителя губернатора.

Бердников возглавил Иркутск 27 марта 2015 года. По тогдашним законам его избрали из числа депутатов местной думы на пять лет.

Сейчас мэр Иркутска избирается местной думой путем тайного голосования из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор, на пять лет. Изменения в Устав города были утверждены в январе текущего года.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году, когда депутаты Законодательного собрания Иркутской области изменили региональный закон "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления". Первым мэром, избранным городской думой из числа депутатов, стал Бердников.

В октябре 2018 года в то время губернатор Сергей Левченко внес в Заксобрание проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. В апреле 2019 года в ходе рейтингового голосования на сессии Заксобрания он уступил законопроекту об избрании мэра областного центра по конкурсу, который в итоге был принят во втором и окончательном чтении в сентябре того года.

В настоящее время во всех городах и районах Иркутской области, кроме Иркутска, мэры и главы избираются всенародным голосованием. В городах Братск, Ангарск и Усолье-Сибирское вводился институт сити-менеджера, но затем они от него отказались.