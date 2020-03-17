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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:48

Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.

"Вынужден сегодня констатировать, что преступность в стране выросла, увеличилось и количество нераскрытых преступлений. К сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры России во вторник в Москве.

По его словам, "нужны и глубокий анализ проблем, и конкретные проработанные меры, направленные на решение этих проблем".

Путин отметил при этом, обращаясь к прокурорам: "Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов. Исхожу из того, что, может быть, статистика стала лучше, но если даже посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычистить, то все равно количество нераскрытых преступлений выше, чем в прошлом году".

Владимир Путин

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