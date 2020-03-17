Минфин пообещал индивидуальные решения по просьбам компаний об отсрочках выплат

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские компании в связи с возникшими из-з коронавируса трудностями начали просить о послаблениях в обслуживании задолженности, от граждан пока таких просьб не поступало, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Его спросили, не обсуждаются ли в правительстве льготы компаниям или гражданам по обслуживанию кредитов.

По словам чиновника, подход Минфина заключается в том, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.

"Всегда, когда кризис, уже опыт, даже у меня это уже не первый кризис, я не хочу никого обидеть, но всегда появляются люди, у которых никаких проблем, но которые надеются под шумок получить какое-то себе послабление. Поэтому этого не хочется, соответственно наш подход, что надо рассматривать все это в индивидуальном порядке", - подчеркнул Моисеев.

Ключевую роль в этом вопросе, по его мнению, также должен сыграть ЦБ, который уже ввел послабления для банков по оценке рисков наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей. "На мой взгляд, необходимо тоже подходить вдумчиво к вопросу создания резервов по такого рода просрочкам", - добавил замминистра.

Оценка этих мер займет некоторое время, так как надо понять, как будет развиваться ситуация в российской и мировой экономике.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая в США происходит. Сейчас очень рано еще говорить, меры в целом понятны, но глубина, которая потребуется, это будем смотреть", - добавил Моисеев.

Замминистра также сообщил, что некоторые госкомпании предложили дать им отсрочку для выплаты дивидендов за 2019 год. По его словам, здесь также решение в каждом случае будет принято индивидуально. Назвать эти госкомпании, их количество и отрасли, в которых они работают, он отказался, сославшись на закон об инсайде.

"На всех, мне кажется, это не должно распространяться потому, что положение у всех разное. Соответственно, сейчас наш подход, что необходимо проиграть обоснованность и рассматривать каждую ситуацию в отдельности", - добавил чиновник.

Минфин хотел бы, чтобы дивиденды от этих госкомпаний, если по ним будет принято решение об отсрочке, все равно поступили в бюджет в 2020 году.

"Естественно, эти деньги заложены в бюджет, в бюджете заложено больше 500 млрд рублей дивидендов, поэтому мы, конечно, исходим из того, что мы все эти деньги, (очевидно, что где-то будут потери по прибыли, а где-то, может, и рост прибыли будет в связи с изменением курса рубля), но в целом мы, конечно, исходим из того, что мы все эти деньги должны забрать в этом году", - подчеркнул Моисеев.

Срок перечисления дивидендов также будет определяться отдельно для каждой госкомпании.

"Конечно, нам чем раньше, тем лучше, потому что сейчас расходы бюджета очень сильно выросли, в том числе из-за мер, которые были объявлены, поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы деньги приходили как можно раньше, но зверствовать не будем, будем рассматривать все отдельные конкретные ситуации", - отметил замминистра.

О том, что одним из пунктов антикризисной программы, которая сейчас разрабатывается правительством, могут стать "дивидендные каникулы" для госкомпаний, в понедельник сообщили "Ведомости". Самым очевидным кандидатом на то, чтобы воспользоваться этим правом, аналитики называют "Аэрофлот".