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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:50

Госкомпаниям могут дать отсрочку по выплате дивидендов до полугода

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Проект антикризисного плана правительства, который обсуждается в последние дни, содержит возможность переноса сроков выплаты дивидендов компаний с государственным участием на три-шесть месяцев, пишут "Ведомости".

Эпидемия коронавируса

Идет ли речь о дивидендах в целом, или только о выплатах, причитающихся государству на его пакеты акций, в материале не уточняется.

Список антикризисных мер еще будет уточняться и дополняться, окончательный список утвердят в начале недели, пишут "Ведомости".

По данным "Коммерсанта", который также выложил выдержки из проекта антикризисного плана, правительство до 18 марта объявит "список экономических, регуляторных и административных мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями". Часть этих мер Координационный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным уже обнародовал в понедельник. Премьер подчеркнул, что это только первоочередные шаги. В частности, он объявил о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан.

По данным "Ведомостей", бизнес получит налоговые каникулы: в проекте плана речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок, но обсуждаются и другие отрасли, уточняет один из собеседников издания. Компаниям малого и среднего бизнеса чиновники предлагают дать квартальную отсрочку для выплаты налогов.

Также обсуждается докапитализация АО "Корпорация МСП" для расширения поддержки организаций малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, рассматривается увеличение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов регионам.

правительство Михаил Мишустин

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