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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Минпромторг не исключил, что вопрос о легализации онлайн-продажи алкоголя скоро решится

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Решение о дистанционной продаже алкоголя в условиях эпидемиологической ситуации по коронавирусу может быть принято более оперативно, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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"Это решение было предложено достаточно давно министерством финансов. По нему сейчас, возможно, будет принято более оперативное решение", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Он напомнил, что ранее президент поручил разрешить онлайн-продажу безрецептурных лекарств.

Во вторник стало известно, что Сбербанк России работает с правительством и Госдумой над вопросом легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и алкоголя в связи с массовым карантином из-за коронавируса.

Минпромторг РФ

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