Минпромторг не исключил, что вопрос о легализации онлайн-продажи алкоголя скоро решится

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Решение о дистанционной продаже алкоголя в условиях эпидемиологической ситуации по коронавирусу может быть принято более оперативно, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Это решение было предложено достаточно давно министерством финансов. По нему сейчас, возможно, будет принято более оперативное решение", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Он напомнил, что ранее президент поручил разрешить онлайн-продажу безрецептурных лекарств.

Во вторник стало известно, что Сбербанк России работает с правительством и Госдумой над вопросом легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и алкоголя в связи с массовым карантином из-за коронавируса.