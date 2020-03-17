Крым закроет границу с Украиной с 18 марта до 1 мая

Фото: Reuters

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Все три пункта пропуска на севере Крыма на границе с Украиной закрываются с 18 марта по 1 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире, сообщила во вторник пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике Крым.

"С 00:00 18 марта до 00:00 (по местному времени) 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в Республике Крым и Севастополе", - говорится в пресс-релизе.

Такое решение принято в соответствии с распоряжением кабинета министров РФ от 16 марта.

На въезд в Крым с Украины не будут пускать иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме дипломатов и их семей, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных и морских судов; членов официальных делегаций; лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника; лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (имеющих вид на жительство).

Прибывающим в Россию рекомендуют быть готовыми к профилактическим мероприятиям.

На севере Крыма расположены пункты пропуска автомобилей и пешеходов "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка". Между крымскими и украинскими пунктами пропуска - небольшая "буферная зона".

Украина с 17 марта до 3 апреля приостановила работу контрольных пунктов въезда-выезда на границе с Крымом. МВД страны уточняет, что с украинской стороны в Крым будут пропускаться только граждане Украины и члены их семей, прописанные на полуострове, в обратном направлении - только украинцы, имеющую прописку за пределами Крыма.

В России на данный момент зафиксированы 114 случаев заражения коронавирусом, на Украине - семь подтвержденных случаев инфицирования, из них один - с летальным исходом: скончалась пожилая женщина.

Украина с 16 марта временно, ориентировочно на две недели, закрыла около сотни пунктов пропуска и запретила въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства.

Россия с 18 марта по 1 мая ограничила доступ на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства.