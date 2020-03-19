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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Аксенов назвал Крымский мост "ахиллесовой пятой" в защите от COVID-19

Аксенов назвал Крымский мост "ахиллесовой пятой" в защите от COVID-19
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Проверять на коронавирус всех въезжающих в Крым по мосту из Краснодарского края пока невозможно, сообщил глава республики Сергей Аксенов, назвав мост "ахиллесовой пятой" в плане защиты от новой инфекции.

"Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации - это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет. Это наша "ахиллесова пята" в этом плане", - сказал Аксенов в четверг на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

Пандемия коронавируса

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края проверяют только автобусы. На российско-украинской границе на севере Крыма, закрытой с 18 марта для въезда иностранцев, всем дистанционно измеряют температуру, у некоторых берут анализы для лабораторного исследования.

Случаев коронавируса в Крыму не зафиксировано

Ранее в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Аксенов говорил, что в Крыму не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. "На сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах - 10 человек. При этом ни у кого диагноз "коронавирус", слава Богу, пока не подтвердился", - сказал глава региона.

Кроме того, он доложил Путину, что с 17 марта на полуострове введен режим повышенной готовности, а с 18 марта была закрыта граница с Украиной. "Мы видим, что сегодня практически в 10 раз уменьшился пассажиропоток. Конечно, граждан РФ и граждан с видом на жительство в РФ, всех запускаем, никаких вопросов нет. Иностранных граждан на территорию не допускаем", - сказал Аксенов.

По его словам, на границе полуострова досматриваются все приезжающие, берутся анализы у граждан, приехавших из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран.

Аксенов также рассказал, что несмотря на то, что медицинские организации Крыма обеспечены медицинскими масками, все же на полуострове в целом наблюдается их дефицит.

"Лекарственные препараты в полном объеме закуплены. Благодаря поддержке правительства будет дополнительно закуплено на неделе 15 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На сегодняшний день в 27 учреждениях здравоохранения развернут 71 бокс на 355 койко-мест, готовых принять больных в случае, если таковые появятся. При этом дополнительно инфекционные больницы готовы еще 690 коек у себя зарезервировать, и более 2300 коек в провизорных госпиталях", - добавил глава Крыма.

Режим повышенной готовности в Крыму

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются 267 человек, на карантине в больницах находятся 16 пациентов, случаев коронавируса не зарегистрировано.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 110 стран. Вакцина против нового коронавируса пока не разработана, смертность составляет примерно 3%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 147 человек.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.

Сергей Аксенов Крым

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