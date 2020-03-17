В МИД РФ создали координационный штаб по возвращению россиян на родину

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ во вторник состоялось оперативное совещание по вопросу обеспечения интересов российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за ограничений, вводимых иностранными государствами в борьбе с коронавирусом; на совещании было принято решение создать координационный штаб для помощи россиянам, желающим вернуться на родину.

Об этом говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте ведомства. Координационным штабом будет руководить заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов. Головной департамент штаба -Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ), сообщили в МИД.

На совещании подчеркнули, что российские диппредставительства за рубежом должны принять все меры, чтобы помочь решить "логистические вопросы" россиянам, желающим вернуться домой.

В МИД просят всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети.

Кроме того, в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ, которым россияне за рубежом могут передать всю информацию по телефонам: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.

Оставлять сообщения можно также в аккаунтах министерства в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте").

"Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею независимо от видов транспорта и пересадок", - говорится в заявлении МИД РФ.