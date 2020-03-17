Что произошло за день: вторник, 17 марта

Дата голосования по Конституции, смерть Эдуарда Лимонова, новые пациенты с коронавирусом в России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зафиксированы уже 114 случаев заражения коронавирусом. За сутки новые случаи заболевания выявлены в 15 регионах. В стационарах находятся 109 человек, у большинства из них болезнь протекает в легкой форме. Мэрия Москвы отвергла планы закрытия столицы на карантин. Собянин пообещал за месяц построить больницу для больных коронавирусом, а Хуснуллин не исключил строительства инфекционных комплексов в регионах. Роспотребнадзор обязал регионы проверять всех россиян, приехавших из-за границы с симптомами ОРВИ.

- Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Ранее анонсировалась именно эта дата, однако на фоне распространения коронавируса в СМИ появились предположения о возможности переноса голосования.

- У российских туристов возникли проблемы с возвращением на родину. Российский союз туриндустрии сообщил, что россияне не могут выехать из Европы, так как мест на возвратных рейсах мало, а на некоторые из них цены выросли в разы. Источник в "Победе" рассказал, что больше тысячи пассажиров застряли в Черногории, так как авиакомпания еще не получила разрешение на рейс. МИД РФ создал координационный штаб для помощи туристам.

- Китайские ученые завершили исследования лекарства против коронавируса. По итогам работы выяснилось, что "Фавилавир" помогает пациентам справиться с жаром, которым сопровождается болезнь. Между тем в новосибирском "Векторе" начали тестировать вакцину против коронавируса.

- Умер Эдуард Лимонов. В незарегистрированной партии "Другая Россия" сообщили, что писатель скончался в больнице. Ему было 77 лет.

- Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ушел в отставку. Решение принято на основании его личного заявления. В Мосгоризбиркоме отметили, что Горбунов продолжит работу в составе комиссии.