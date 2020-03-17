Умер Эдуард Лимонов

Писатель Эдуард Лимонов Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет, сообщил на своей странице в фейсбуке депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Позднее эту информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе партии "Другая Россия", лидером которой был Лимонов. Как сообщил глава петербуржского отделения "Другой России" Андрей Дмитриев, писатель скончался в больнице в Москве.

13 марта Лимонов сообщил на своей странице в фейсбуке, что уже подписан договор с издательством о выпуске его новой книги "Старик путешествует", которая уже написана.

Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске (Нижегородская область). С 1967 по 1974 год он жил в Москве, после чего эмигрировал в Нью-Йорк, где работал в газете "Новое русское слово". В 1987 году он получил гражданство Франции, где проживал с 1980 года. Там он сблизился с руководителями Французской коммунистической партии.

В Россию писатель вернулся в начале 1990-х. Он восстановил гражданство и начал активную политическую деятельность. Лимонов возглавлял запрещенную в России Национал-большевистскую партию, издавал газету "Лимонка". В 2010 году учредил партию "Другая Россия", которая так и не получила регистрацию.

Лимонов организовывал акции протеста на Триумфальной площади в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Движение получило название "Стратегия-31".

Лимонов является автором нескольких десятков книг. Известность ему принесла изданная в 1980 году книга "Это я, Эдичка".