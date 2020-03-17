В Коми обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

Воздушное судно направлялось в Шиес

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Сыктывкаре возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела неизвестными картечью вертолета МИ-8 с грузом горюче-смазочных материалов для поселка Шиес, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по факту обстрела вертолета в республике Коми возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений) и ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, вертолет МИ-8 следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область) для выгрузки горюче-смазочных материалов. "Во время следования в районе республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось четыре члена экипажа, которые не пострадали", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию.

На распространенных ведомством видеокадрах видны пулевые пробоины на кабине пилотов вертолета, а также закрылках хвостовой части машины.