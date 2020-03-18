После обстрела вертолета в Коми возбуждено дело о покушении на убийство

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Сыктывкаре возбудили уголовное дело о покушении на убийство, после того как неизвестные обстреляли картечью вертолет МИ-8 с грузом горюче-смазочных материалов для поселка Шиес.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

По предварительным данным, вертолет МИ-8 следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область) с грузом горюче-смазочных материалов. В районе республики Коми неизвестные произвели не менее 6 выстрелов, по предварительным данным картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось 4 члена экипажа, которые не пострадали.

На распространенных ведомством видеокадрах видны пулевые пробоины на кабине пилотов вертолета, а также закрылках хвостовой части машины.