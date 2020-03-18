Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

После обстрела вертолета в Коми возбуждено дело о покушении на убийство

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Сыктывкаре возбудили уголовное дело о покушении на убийство, после того как неизвестные обстреляли картечью вертолет МИ-8 с грузом горюче-смазочных материалов для поселка Шиес.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

По предварительным данным, вертолет МИ-8 следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область) с грузом горюче-смазочных материалов. В районе республики Коми неизвестные произвели не менее 6 выстрелов, по предварительным данным картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось 4 члена экипажа, которые не пострадали.

На распространенных ведомством видеокадрах видны пулевые пробоины на кабине пилотов вертолета, а также закрылках хвостовой части машины.

Коми Ми-8

Новости по теме

Новости

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Досрочный ЕГЭ перенесли на конец июня

Эпидемия коронавируса

Косачев призвал обнулить все санкции в мире из-за коронавируса

Косачев призвал обнулить все санкции в мире из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Карантин введен на золотом руднике "Купол" на Чукотке

Что случилось этой ночью: среда, 18 марта

Петербург перестал принимать самолеты из Евросоюза из-за коронавируса

Экс-главред "Ведомостей" назвала ошибкой продажу издания Зятькову и Голубовичу

Новыми владельцами "Ведомостей" станут Константин Зятьков и Алексей Голубович

Изменение Конституции

Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');