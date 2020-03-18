Новосибирский вирусолог рассказал о нескольких разновидностях COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса COVID-19, сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов журналистам.

В частности, в Италию попала разновидность коронавируса, распространяющаяся быстрее.

Однако он подчеркнул, что в случае разработки вакцины, она будет действовать и для "быстрого" вируса, и для "медленного".

Разработка вакцин сдерживается тем, что до настоящего времени нет модельного животного, на котором можно ее испытать: не подобрано ни одного животного, у которого заболевание протекало бы так же, как у человека.

Нетесов отметил, что в Китае и Корее удалось добиться снижения заболеваемости. В частности, в КНР практически выздоровели все, кто заболел в феврале. При этом в других странах, в частности европейских, то там распространение инфекции продолжается, ситуация "далека от завершения".

Вирусолог также рассказал, что в ГНЦ "Вектор" (единственном в РФ производителе в настоящее время диагностикумов для коронавируса) уже выпущено около 1 млн тест-систем, за их разработку берутся и коммерческие компании.

"Но этого (выпущенных в РФ тест-систем - ИФ) все равно может не хватить", - отметил ученый.

Зампредседателя Сибирского отделения РАН Михаил Воевода сообщил журналистам, что по просьбе китайских коллег сибирские ученые представили свои разработки - от новых типов защитных масок до тест-систем нового поколения, неклассических вакцин и т.д. Сотрудничество в этой сфере продолжается.