Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Новосибирский вирусолог рассказал о нескольких разновидностях COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса COVID-19, сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов журналистам.

В частности, в Италию попала разновидность коронавируса, распространяющаяся быстрее.

Однако он подчеркнул, что в случае разработки вакцины, она будет действовать и для "быстрого" вируса, и для "медленного".

Разработка вакцин сдерживается тем, что до настоящего времени нет модельного животного, на котором можно ее испытать: не подобрано ни одного животного, у которого заболевание протекало бы так же, как у человека.

Нетесов отметил, что в Китае и Корее удалось добиться снижения заболеваемости. В частности, в КНР практически выздоровели все, кто заболел в феврале. При этом в других странах, в частности европейских, то там распространение инфекции продолжается, ситуация "далека от завершения".

Вирусолог также рассказал, что в ГНЦ "Вектор" (единственном в РФ производителе в настоящее время диагностикумов для коронавируса) уже выпущено около 1 млн тест-систем, за их разработку берутся и коммерческие компании.

"Но этого (выпущенных в РФ тест-систем - ИФ) все равно может не хватить", - отметил ученый.

Зампредседателя Сибирского отделения РАН Михаил Воевода сообщил журналистам, что по просьбе китайских коллег сибирские ученые представили свои разработки - от новых типов защитных масок до тест-систем нового поколения, неклассических вакцин и т.д. Сотрудничество в этой сфере продолжается.

НГУ Новосибирск

Новости

Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми

Пожилых россиян призвали реже ходить в магазины и сократить поездки на транспорте

Пожилых россиян призвали реже ходить в магазины и сократить поездки на транспорте

В Свердловской области мужчина убил избитую им жену на входе в суд

Ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

Ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

В РФ рекомендовали отменить все официальные спортивные мероприятия с 21 марта

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Досрочный ЕГЭ перенесли на конец июня

Эпидемия коронавируса

Косачев призвал обнулить все санкции в мире из-за коронавируса

Косачев призвал обнулить все санкции в мире из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Карантин введен на золотом руднике "Купол" на Чукотке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');