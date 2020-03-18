Красноярский биолог озвучила гипотезу о пользе вирусов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доцент кафедры биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) Антонина Сарангова озвучила гипотезу ученых, что вирусы играют важную роль в процессе эволюции живых существ.

"Вирусологи выдвинули гипотезу, что именно вирусы ускоряют эволюцию, осуществляя горизонтальный и вертикальный перенос генов, "обогащая" разные виды живых существ генетической информацией друг о друге", - приводит пресс-служба СФУ слова Саранговой.

Самый опасный паразит на планете

Она отметила, что среди ученых в настоящее время нет единого мнения относительно происхождения вирусов, однако в одном эксперты уверены точно - это самый древний и опасный паразит на планете.

"Живые клетки имеют внешнюю мембрану либо клеточную стенку (как у растительных клеток), внутри каждой клетки - киселеобразная цитоплазма, в которой находятся органеллы. Кроме того, живые клетки способны расти и размножаться. Вирусы же больше всего похожи на крошечные, иногда неразличимые даже с помощью микроскопа кристаллы. Снаружи вирус имеет жесткую структуру. Каждая грань его внешней оболочки представляет собой строго упорядоченную группу повторяющихся белковых молекул, соединенных между собой как конструктор "Лего", - сказала Сарангова.

Внутри эти грани выстланы тончайшей белковой пленкой, и весь этот резервуар содержит нить ДНК или РНК. "Ни ядра, ни митохондрий, ни рибосом, ни любых других органелл у вируса нет", - отметила биолог.

Вирусы-"беглецы"

По ее словам, ученые предполагают, что вирусы - это микроскопические формы, которые пошли собственным, ни на что не похожим путем на заре развития жизни на нашей планете.

"Этот феномен даже называют "сбежавшим фрагментом генома". "Беглец" сумел покрыться достаточно прочной белковой оболочкой, но оказался совершенно беспомощным в плане размножения. Про него правильнее говорить "копирует себя", потому что именно этим он и занимается, вторгаясь в биологические организмы - в бактерии и растения, в животных и в нас с вами", - пояснила доцент СФУ.

Фактически, как отметила Сарангова, люди нужны этому паразиту как живые инкубаторы. "Наши клетки сбоят при встрече с вирусом и начинают печатать его полные копии, которые затем широко распространяются, приводя, в частности, к эпидемиям. Вирусы раз в 10-20 мельче бактерий. Рядом с бактерией среднестатистический вирус выглядит примерно как человек рядом со слоном. Мелкие вирусы типа вируса ветрянки легко проходят через мембраны наших клеток. А коронавирус гораздо крупнее", - подчеркнула эксперт.

Что известно ученым о коронавирусе

О коронавирусе ученым известно достаточно много, отметила Сарангова. "Мы знаем его структуру, известно, что этот вирус имеет в составе РНК-нить, где хранится вся его генетическая информация. Коронавирус достаточно крупный и происходит из обширного семейства, с представителями которого многие из нас встречались в течение жизни в виде ОРВИ или ОРЗ, и даже не знали, что столкнулись с представителем "коронованного" семейства вирусов", - рассказала биолог.

Ученый также пояснила, что выступы в виде булавы у коронавируса имеют "некоторое биохимическое родство" с поверхностью человеческих клеток, поэтому те и пропускают его внутрь. А дальше, по словам Саранговой, "этот "волк в овечьей шкуре" начинает раздеваться — оболочка раскрывается, геном вируса выходит и… подчиняет себе геном наших клеток".

СФУ был создан в 2006 году на базе пяти красноярских вузов. В настоящее время в составе учреждения находятся 20 институтов и 3 филиала, в которых обучается более 31 тыс. студентов, около 800 аспирантов. В Национальном рейтинге университетов по версии "Интерфакса" за 2019 год СФУ занимает 15 место.