В Кремле обещали отдельно сообщить о тесте Путина на коронавирус

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры для защиты Владимира Путина от коронавируса принимаются, и пообещал обнародовать информацию, сдает ли глава государства тест на наличие инфекции в организме.

"Рабочий график президента - публичный - является наилучшим свидетельством его состояния здоровья", - заявил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что он не располагает информацией относительно того, какие у президента берутся анализы.

На вопрос, можно ли это будет уточнить, Песков ответил: "Да, я обязательно это уточню".

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что все сотрудники администрации президента, обеспечивающие работу президента РФ, сдали тест на коронавирус.

Накануне тест на вирус сдали также журналисты "кремлевского пула", которые сопровождают президента на мероприятиях в Крыму.