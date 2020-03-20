Песков заявил, что Путину не нужно сдавать тест на коронавирус

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прекрасно себя чувствует, необходимости проходить тестирование на коронавирус у него нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, потому что у него нет симптомов. Он себя, слава богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прошел ли президент тестирование.

Песков подтвердил, что все, кто контактировал с президентом, в частности в Крыму во время его поездки, прошли тест на наличие коронавируса.

"Да, это действительно так. Мы считаем это оправданными мерами, предосторожностями. Как раз-таки с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать, как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности", - сказал Песков.