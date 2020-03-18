Хуснуллин допустил, что мигранты-строители останутся в РФ в случае заморозки строек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что правительство рассмотрит возможность нахождения в России иностранных строителей в случае заморозки строек из-за ситуации с коронавирусом.

Он добавил, что на всех российских стройках созданы условия для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

"Я дал поручение Минстрою подготовить комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса на строительных площадках. Мы в ежедневном формате обсуждаем необходимые шаги для продолжения бесперебойной работы. Ведется постоянный контроль самочувствия сотрудников. Всем иностранным гражданам, работающим в отрасли, рекомендовано отказаться от поездок", - добавил вице-премьер.

По его словам, кабмин намерен максимально убрать ограничения для строительного бизнеса и ввести дополнительные субсидии в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной распространением коронавируса.

"Правительство предпримет конкретные шаги для преодоления кризисной ситуации. Согласно проекту антикризисного плана, председатель правительства России поручил максимально убрать ограничения для бизнеса и увеличить объем субсидий. Это поможет в том числе поддержать строительство жилья и инфраструктуры на территории страны. У правительства есть понимание, что останавливать стройку нельзя, потому что потом будет очень сложно выйти на прежние объемы строительства", - сказал Хуснуллин.

Накануне вице-премьер заявил, что правительство разработает программу, предусматривающую ряд мер для сохранения темпов строительства жилья и объёмов выдачи ипотеки.