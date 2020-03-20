Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Правительство поручило субсидировать ставки по кредитам застройщиков

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило план мероприятий для поддержки строительной отрасли, предусматривающий, в частности, субсидирование ставок по кредитам застройщиков.

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса размещен в пятницу на сайте правительства.

В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минстрою и Минфину подготовить до 15 апреля правительственные акты для возможности субсидирования ставок по кредитам застройщиков по проектному финансированию в случае падения темпов продаж на первичном рынке.

Также Мишустин поручил Минстрою разработать проект федерального закона, позволяющий временно не включать строящиеся жилые дома в реестр проблемных в случае несоблюдения застройщиком сроков ввода или задержки передачи жилья дольщикам сроком на 6 месяцев.

Кроме того, профильным министерствам поручено проводить мониторинг финансового положения застройщиков и подрядных организаций.

Как заявлял 18 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, правительство намерено максимально убрать ограничения для строительного бизнеса и ввести дополнительные субсидии в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной распространением коронавируса.

Перед этим он также заявлял, что кабмин разработает программу, предусматривающую ряд мер для сохранения темпов строительства жилья и объемов выдачи ипотеки.

РФ

Новости по теме

Новости

Оперативный штаб в Тюмени опроверг сообщения о смерти пациента с коронавирусом

Что произошло за день: пятница, 20 марта

ФНС приостановила до 1 мая проверки

"Газпром" предложил производить антисептики из газа

"Газпром" предложил производить антисептики из газа

Небольшие поставщики получили шанс попасть в крупные сети из-за повышенного спроса

Федеральные ведомства будут ежедневно проверять наличие масок в магазинах

Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе

Большинство новых московских пациентов с коронавирусом прилетели из Европы

Пандемия коронавируса

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

В Минздраве призвали при самоизоляции не менять режим, пить кофе по скайпу и танцевать

В Минздраве призвали при самоизоляции не менять режим, пить кофе по скайпу и танцевать
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');