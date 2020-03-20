Правительство поручило субсидировать ставки по кредитам застройщиков

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило план мероприятий для поддержки строительной отрасли, предусматривающий, в частности, субсидирование ставок по кредитам застройщиков.

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса размещен в пятницу на сайте правительства.

В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минстрою и Минфину подготовить до 15 апреля правительственные акты для возможности субсидирования ставок по кредитам застройщиков по проектному финансированию в случае падения темпов продаж на первичном рынке.

Также Мишустин поручил Минстрою разработать проект федерального закона, позволяющий временно не включать строящиеся жилые дома в реестр проблемных в случае несоблюдения застройщиком сроков ввода или задержки передачи жилья дольщикам сроком на 6 месяцев.

Кроме того, профильным министерствам поручено проводить мониторинг финансового положения застройщиков и подрядных организаций.

Как заявлял 18 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, правительство намерено максимально убрать ограничения для строительного бизнеса и ввести дополнительные субсидии в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной распространением коронавируса.

Перед этим он также заявлял, что кабмин разработает программу, предусматривающую ряд мер для сохранения темпов строительства жилья и объемов выдачи ипотеки.